В Киеве в детсад через окно залез мужчина и лег там спать

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в один из детских садов столицы ночью через окно залез мужчина. Он зашел в душевую и просто лег спать на полу.

Столичные источники сообщают о личности мужчины. Известно также, что он привлекался к уголовной ответственности за кражи.

При этом правоохранители, приехавшие на место, решили, что нет оснований для задержания мужчины.

"Мужчину зовут Игорь Витальевич Галилейский, ранее неоднократно судимый, в том числе и за кражу, соединенную с проникновением в жилище. Наряд Муниципальной охраны, который приехал на этот вызов, выгнал мужчину на улицу и вызвал полицию. Правоохранители решили, что нет оснований для его задержания", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что киевлян предупреждают об опасных ворах, которые "работают" в общественном транспорте. Известно, что один из злоумышленников был на автомобиле Audi, а другой - в маршрутке. Недавно они открыто завладели в маршрутке мобильный телефоном iPhone 11, за что сразу же были задержаны сотрудниками полиции. Во время задержания мужчины пытались оказать сопротивление, но правоохранители их быстро угомонили.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.