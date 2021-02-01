В Киеве сообщают о минировании вокзала

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, столичные СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах информируют, что в понедельник, 1 февраля, поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала "Южный" в Киеве.

По данным правоохранителей, всех людей эвакуировали с вокзала, внутрь никого не пускают.

Сейчас на вокзале проводится проверка, на месте работают взрывотехники.

Также было опубликовано фото с места ЧП. На фото можно увидеть, что здание вокзала оградили лентой.

Как известно, сообщения о заминировании тех или иных объектов в столице - не редкость. При этом довольно часто данные сообщения оказываются ложными, однако порой информация о минировании подтверждается.

В частности, в середине декабря сообщалось, что в Киеве на проспекте Георгия Гонгадзе заминировали автомобиль.

Так, в сети появилось видео с места происшествия, на котором можно увидеть, что местность, где стоит авто, оградили лентой. Также на место приехали взрывотехники. Впоследствии информация о заминировании подтвердилась. На улице было перекрыто несколько выездов из дворов, люди не могли выехать на работу. Впоследствии взрывотехники разминировали авто.

Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.