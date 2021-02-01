В Киеве объявлено о подозрении мужчине, который убил человека на Андреевском спуске

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По данным правоохранителей, во время конфликта злоумышленник дважды ударил ножом в ногу потерпевшего, а затем еще и избил его. От полученных ранений мужчина в тот же день скончался в больнице.

Трагедия произошла на Андреевском спуске. С помощью видео с камер наблюдения правоохранителям удалось установили всех участников этого события.

"Потерпевшим оказался 37-летний уроженец Донетчины, который уже несколько лет работал и жил в столице. В новогоднюю ночь мужчина вместе со своим знакомым прогуливался на Андреевском спуске, где между ним и компанией молодых людей произошел конфликт. Один из парней, будучи выпившим, дважды ударил ножом в ногу мужчину, а затем продолжил наносить удары руками и ногами по голове своего оппонента. Пострадавшего срочно госпитализировали в медицинское учреждение, однако мужчина скончался вечером в тот же день, так и не придя в сознание", - рассказали в полиции.

Известно, что смерть мужчины наступила в результате колото-резаного ранения бедра, которое повлекло большую кровопотерю. В рамках досудебного расследования по месту жительства фигуранта следователи провели санкционированный обыск, во время которого изъяли орудие совершения преступления и другие вещественные доказательства.

В полиции рассказали, что сейчас 26-летнему уроженцу Сумской области сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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