Под Киевом произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.

Так, в Белой Церкви водитель авто совершил наезд на двух пешеходов, среди которых был малолетний ребенок.

По данным патрульных, происшествие случилось в субботу, 30 января. В начале семи часов вечера экипаж патрульных получил вызов о ДТП с пострадавшими на проспекте Князя Владимира.

По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь по проспекту, не справился с управлением, в результате чего вылетел на тротуар, где сбил двух пешеходов и металлическое ограждение.

В результате ДТП 45-летний мужчина и 4-летняя девочка получили травмы, их забрали в больницу. В дальнейшем этим делом будут заниматься следователи, которые установят обстоятельства и причины совершения дорожно-транспортного происшествия, а также выяснят все детали происшествия.

"Водители! Игнорирование правил дорожного движения недопустимо! Будьте внимательны за рулем и учитывайте погодные условия! Помните, что ДТП - это одно мгновение, с последствиями которого можно бороться всю жизнь! Поэтому призываем всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. Берегите себя и своих близких!" - обратились патрульные к гражданам.

Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.