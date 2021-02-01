На Киевщине будут судить украинского военнослужащего, который работал на спецслужбы РФ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, следователи СБУ уже завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении военнослужащего Нацгвардии, который подозревается в государственной измене.

Во время досудебного расследования следователи СБУ установили, что военнослужащий Нацгвардии был завербован сотрудниками российских спецслужб. Выполняя полученные от кураторов из РФ задания, фигурант передавал информацию о дислокации подразделения Нацгвардии, имеющемся личном и подвижном составе. Также он информировал россиян об участии иностранных инструкторов в учениях, где он проходил службу, передавая им их личные данные, за что получал материальное вознаграждение.

Отмечается, что указанные действия наносят вред обороноспособности и информационной безопасности Украины.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве уже направлен в Бориспольский горрайонный суд Киевской области.

По данным СБУ, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

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