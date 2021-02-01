В Киеве мужчина заявил в полицию о заминировании, стрельбе, раненных и убитых

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Так, столичные патрульные задержали мужчину, который сделал ложный вызов об убийстве и заминировании.

Сегодня утром, 1 февраля, патрульные получили вызов на бульвар Тараса Шевченко. Заявитель сообщил правоохранителям, что там происходит стрельба, есть раненые и убитые.

На место немедленно прибыли экипажи патрульных и врачи. По указанному адресу располагается гостиница, поэтому патрульные расспросили охранников здания об указанных событиях.

Те опровергли данную информацию, однако рассказали, что за несколько минут до вызова они не впустили в гостиницу мужчину, который собирался спать в холле. После конфликта незнакомец угрожал охранникам полицией.

Охранники рассказали патрульным, как выглядел мужчина, после чего полиция начала отрабатывать прилегающую территорию.

Предполагаемого заявителя обнаружили неподалеку от отеля. В это время он делал новые вызовы на линию 102 и сообщал о заминировании объектов в Киеве и Львове.

Патрульные задержали мужчину и доставили в Шевченковское управление полиции, где квалификацией его действий займутся следователи.

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.