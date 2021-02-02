В Киеве произошел инцидент на Окружной дороге

Как передает Politeka.net, карды и подробности с места ЧП опубликовал "Киев. Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"На Окружной, в сторону станции метро Святошин, что-то непонятное происходит с фурой - или горит или дизель в разнос пошёл", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что дым затянул всю дорогу и движение машин практически невозможно.

Видимость ухудшилась до такой степени, что водители видят только несколько метров перед машиной.







Ранее мы сообщали, что в Киеве произошел серьезный пожар в многоэтажном доме.

По данным спасателей, очаг возгорания был в квартире в доме на улице Героев Сталинграда.

"Вот так грелись люди сегодня ночью. Серьезный пожар в Киеве на улице Героев Сталинграда, 7а. Повреждены несколько балконов. На месте работали бойцы ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.