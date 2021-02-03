В Киеве вечером загорелось кафе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, во вторник, 2 февраля, около 21.30 поступило сообщение о пожаре в кафе-пиццерии Papa Alessio (бывшая "Клякса"), что на Северо-Сырецкой.
Известно, что на вызов срочно прибыли пожарные спасатели ГСЧС, полицейские и врачи.
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В результате пожара никто не пострадал.
При этом отмечается, что причиной возгорания заведения мог быть поджог.
"К счастью, на момент возникновения пожара в кафе не было посетителей. Местные говорят, что в этом кафе неоднократно предлагали переехать в другое место, поскольку в этом месте строят метро, но владельцы отказывались. Пожарные же говорят, что очень похоже на поджог", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в частном доме, в результате которого мужчина получил серьезные ожоги.
Так, ночью, 26 января, около двух часов ночи спасатели получили сообщение о пожаре, который возник на вул. Малоземельной, что в Дарницком районе столицы. В результате пожара пострадал 41-летний мужчина. Он получил серьезные ожоги, и его забрали в больницу.
Напомним, в Киеве пламенем охватило многоэтажку, всплыли детали: "пожарные сбрасывали вызов и ехали полчаса".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.