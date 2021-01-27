Стали відомі нові подробиці пожежі, що сталася в ніч з 26 на 27 січня в одній із київських багатоповерхівок
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, постраждалі розповіли, що в їхній квартирі вночі було відчинене вікно на балконі, і туди залетів чийсь недопалок.
Почувши запах гару, люди, на щастя, встигли роздягнені вибігти на вулицю.
При цьому відомо, що постраждала - адвокат.
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Вона розповіла, що коли вона дзвонила в пожежну службу, там постійно скидали виклик, а приїхали пожежники на місце НП тільки через 30 хвилин.
Зазначається, що вогнеборцям заважали під'їхати до будинку, у якому спалахнула пожежа, припарковані машини.
В результаті пожежі у квартирі вигоріло дві кімнати і кухня. Квартира була застрахована, однак страхова компанія, за словами жінки, готова оплатити тільки 20 тисяч гривень компенсації.
Як відомо, серйозна пожежа у Києві сталася на вулиці Героїв Сталінграду, 7а. Вогнем було пошкоджено декілька балконів.
На світлині можна побачити, що вогнем було охоплено одразу декілька квартир, а стіни будинку почорніли від пожежі. Зокрема, почорнілі балкони можна спостерігати з 3-го по 7-й поверхи.
Нагадаємо, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.