Стали відомі нові подробиці пожежі, що сталася в ніч з 26 на 27 січня в одній із київських багатоповерхівок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, постраждалі розповіли, що в їхній квартирі вночі було відчинене вікно на балконі, і туди залетів чийсь недопалок.

Почувши запах гару, люди, на щастя, встигли роздягнені вибігти на вулицю.

При цьому відомо, що постраждала - адвокат.

Вона розповіла, що коли вона дзвонила в пожежну службу, там постійно скидали виклик, а приїхали пожежники на місце НП тільки через 30 хвилин.

Зазначається, що вогнеборцям заважали під'їхати до будинку, у якому спалахнула пожежа, припарковані машини.

В результаті пожежі у квартирі вигоріло дві кімнати і кухня. Квартира була застрахована, однак страхова компанія, за словами жінки, готова оплатити тільки 20 тисяч гривень компенсації.

Як відомо, серйозна пожежа у Києві сталася на вулиці Героїв Сталінграду, 7а. Вогнем було пошкоджено декілька балконів.

На світлині можна побачити, що вогнем було охоплено одразу декілька квартир, а стіни будинку почорніли від пожежі. Зокрема, почорнілі балкони можна спостерігати з 3-го по 7-й поверхи.

Нагадаємо, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.