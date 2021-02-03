В Киеве полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Так, столичные правоохранители заступили на дежурство в усиленном режиме.

Известно, что усиленные меры объясняются проведением запланированных акций на территории правительственного квартала.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в частности, под зданием Верховной Рады Украины и Кабинетом министров Украины", - говорится в сообщении.

На фоне этого, по словам правоохранителей, возможно ограничение дорожного движения на отдельных улицах в центре столицы. Поэтому автомобилистов просят заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом данной информации и ввиду ухудшения погодных условий.

Известно, что для обеспечения общественной безопасности и порядка заступили на дежурство полицейские, военнослужащие Нацгвардии, кинологи и взрывотехники.

Правоохранители призывают участников акции соблюдать закон, нормы карантина и не нарушать общественный порядок.

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