В Киеве полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Так, столичные правоохранители заступили на дежурство в усиленном режиме.
Известно, что усиленные меры объясняются проведением запланированных акций на территории правительственного квартала.
"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в частности, под зданием Верховной Рады Украины и Кабинетом министров Украины", - говорится в сообщении.
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На фоне этого, по словам правоохранителей, возможно ограничение дорожного движения на отдельных улицах в центре столицы. Поэтому автомобилистов просят заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом данной информации и ввиду ухудшения погодных условий.
Известно, что для обеспечения общественной безопасности и порядка заступили на дежурство полицейские, военнослужащие Нацгвардии, кинологи и взрывотехники.
Правоохранители призывают участников акции соблюдать закон, нормы карантина и не нарушать общественный порядок.
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