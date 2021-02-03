Юная девочка помогла предотвратить пожар в Киеве

Как передает Politeka.net, о произошедшем рассказали в пресс-службе МВД Украины в Facebook.

Инцидент произошел еще 29 января, в Деснянском районе столицы.

"Маленький ангелочек Полина, которое ходит по киевским улицам с мечтательно поднятой головой - единственная, кто заметил мерцание огня и дым, который просачивался сквозь окно квартиры на ул. Петра Запорожца в Деснянском районе Киева 29 января. Об этом она сказала маме, которая и вызвала пожарных", - говорится в сообщении.
Внимательная девочка помогла уберечь людей от большой беды.
"Полинка! Мы благодарим Тебя за твоё чувствительное и доброе сердце! Пусть подаренная спасателями символическая медаль "За доброе дело" поможет не забыть всегда по жизни идти с гордо поднятой головой", - поблагодарили Полинку в сообщении.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине троим шестиклассникам удалось предотвратить масштабный пожар.

Они первые увидели возгорание и не теряя времени сообщили спасателям. Ведь в этот день было очень ветрено и огонь быстро распространялся и существовала угроза возгорания жилых домов, но благодаря действиям 12-летних детей беды удалось избежать.

Пожарные, спасатели ГСЧС

Напомним, в Киеве пламенем охватило многоэтажку, всплыли детали: "пожарные сбрасывали вызов и ехали полчаса".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

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Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.