"Маленький ангелочек Полина, которое ходит по киевским улицам с мечтательно поднятой головой - единственная, кто заметил мерцание огня и дым, который просачивался сквозь окно квартиры на ул. Петра Запорожца в Деснянском районе Киева 29 января. Об этом она сказала маме, которая и вызвала пожарных", - говорится в сообщении.

"Полинка! Мы благодарим Тебя за твоё чувствительное и доброе сердце! Пусть подаренная спасателями символическая медаль "За доброе дело" поможет не забыть всегда по жизни идти с гордо поднятой головой", - поблагодарили Полинку в сообщении.