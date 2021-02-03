Как передает Politeka.net, о произошедшем рассказали в пресс-службе МВД Украины в Facebook.
Инцидент произошел еще 29 января, в Деснянском районе столицы.
Ранее мы сообщали, что на Львовщине троим шестиклассникам удалось предотвратить масштабный пожар.
Они первые увидели возгорание и не теряя времени сообщили спасателям. Ведь в этот день было очень ветрено и огонь быстро распространялся и существовала угроза возгорания жилых домов, но благодаря действиям 12-летних детей беды удалось избежать.
Напомним, в Киеве пламенем охватило многоэтажку, всплыли детали: "пожарные сбрасывали вызов и ехали полчаса".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
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Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.