В Киеве на улице посреди жилых многоэтажных домов нашли гранату
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в столице была найдена граната, для обезвреживания которой на место срочно выехали правоохранители и взрывотехники.
Отмечается, что для обезвреживания гранаты в столице было перекрыто движение на 10 минут.
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"Ребята, если кто потерял гранату утром на Никольско-Слободской - можете уже не искать. Правоохранители ее уже обезвредили, предварительно перекрыв движение на 10 минут", - говорится в сообщении.
В комментариях киевляне отметили, что данная граната не является боевой - вероятнее всего, это была страйкбольная граната, которая не несет угрозы жизни и здоровью окружающих.
"Страйкбольная", "Поправка к тексту: правоохранители устроили цирк на 10 минут", "На седьмой год войны стыдно не знать, как выглядит ргд5 и УЗРГМ-2", - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 1 февраля, киевским правоохранителям поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала "Южный" в Киеве.
По данным правоохранителей, всех людей эвакуировали с вокзала, внутрь никого не пускали. На вокзале провели проверку, на месте работали взрывотехники.
Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.