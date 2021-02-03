В Киеве на улице посреди жилых многоэтажных домов нашли гранату

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице была найдена граната, для обезвреживания которой на место срочно выехали правоохранители и взрывотехники.

Отмечается, что для обезвреживания гранаты в столице было перекрыто движение на 10 минут.

"Ребята, если кто потерял гранату утром на Никольско-Слободской - можете уже не искать. Правоохранители ее уже обезвредили, предварительно перекрыв движение на 10 минут", - говорится в сообщении.

В комментариях киевляне отметили, что данная граната не является боевой - вероятнее всего, это была страйкбольная граната, которая не несет угрозы жизни и здоровью окружающих.

"Страйкбольная", "Поправка к тексту: правоохранители устроили цирк на 10 минут", "На седьмой год войны стыдно не знать, как выглядит ргд5 и УЗРГМ-2", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 1 февраля, киевским правоохранителям поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала "Южный" в Киеве.

По данным правоохранителей, всех людей эвакуировали с вокзала, внутрь никого не пускали. На вокзале провели проверку, на месте работали взрывотехники.

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.