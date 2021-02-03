В Киеве родителей предупреждают об опасных подростковых "играх", из-за которых дети сводят счеты с жизнью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Depo. Киев".

Так, в столице родителей столичных школьников призывают проконтролировать и проверить, не играют ли их дети в игру "Момо", которая является аналогом "Синего кита" и подталкивает подростков к самоубийству.

"Вы все знаете, какая трагедия произошла несколько дней назад на Чайке возле Киева. 10-летний мальчик покончил жизнь самоубийством, "играя" через соцсети и мессенджеры в игру "Момо" ("игра", где ребенок проходит "квест", финалом которого становится самоубийство). За последние 2 дня в Киеве произошли такие же 2 смерти. Вчера в Шевченковском районе, а сегодня - в Голосеевском", - говорится в сообщении.

Также стало известно о гибели девушек 13 и 16 лет.

"Сегодня в 16:00 по Максимовича, 3Г, поступило трагическое сообщение о падении с высоты девочки 2007 года рождения. К сожалению, падение оказалось смертельным. Врачи уже ничем помочь не смогли. Вчера на улице Орловской девушка 2004 года рождения совершила аналогичный поступок. К сожалению, также со смертельным исходом. Правоохранителями возбуждены уголовные производства в обоих случаях. Детали обоих событий устанавливаются, проводятся следственные действия", - сообщили родителям.

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