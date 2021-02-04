В Киеве дело таксиста, который вылетел на тротуар и насмерть сбил двух человек, передано в суд
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Так, по данным прокуратуры, в суд был направлен обвинительный акт в отношении 23-летнего водителя, который совершил смертельное ДТП в ноябре 2020 года на участке кольцевой дороги рядом с заводом "Электронмаш" (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что 23-летний водитель службы такси, будучи за рулем технически исправного автомобиля Hyundai Sonata по ул. Кольцевая дорога в г. Киеве во время совершения маневра не справился с управлением, вылетел за пределы дорожного полотна и совершил наезд на пешеходов, которые в это время находились на остановке общественного транспорта.
В результате ДТП пострадали четыре человека. Двое из них погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести.
Сейчас обвинительный акт в отношении таксиста направлен в Святошинский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.
Также отмечается, что в настоящее время обвиняемый находится под стражей.
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Как известно, за рулем во время смертельного ДТП находился Дмитрий Ламакин 1997 года рождения. За последний год он 5 раз привлекался к административной ответственности: трижды за превышение скорости, один раз за нарушение правил проезда перекрестка и один раз за то, что не пользовался ремнями безопасности за рулем.
Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.