В Киеве дело таксиста, который вылетел на тротуар и насмерть сбил двух человек, передано в суд

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Так, по данным прокуратуры, в суд был направлен обвинительный акт в отношении 23-летнего водителя, который совершил смертельное ДТП в ноябре 2020 года на участке кольцевой дороги рядом с заводом "Электронмаш" (ч. 3 ст. 286 УК Украины).



Досудебным расследованием установлено, что 23-летний водитель службы такси, будучи за рулем технически исправного автомобиля Hyundai Sonata по ул. Кольцевая дорога в г. Киеве во время совершения маневра не справился с управлением, вылетел за пределы дорожного полотна и совершил наезд на пешеходов, которые в это время находились на остановке общественного транспорта.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Двое из них погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести.



Сейчас обвинительный акт в отношении таксиста направлен в Святошинский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.



Также отмечается, что в настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Как известно, за рулем во время смертельного ДТП находился Дмитрий Ламакин 1997 года рождения. За последний год он 5 раз привлекался к административной ответственности: трижды за превышение скорости, один раз за нарушение правил проезда перекрестка и один раз за то, что не пользовался ремнями безопасности за рулем.

Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.