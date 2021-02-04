В Киеве женщину, которая решилась на домашние роды, срочно забрали в больницу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".

Так, вчера, 3 февраля, в Киеве врачебная бригада ЭМП успешно приняла роды у 37-летней женщины, которая решила рожать дома.

Отмечается, что это были уже ее четвертые роды, и вторые - внебольничные.

"Процессом руководил из родильного врач... по телефону. В определенный момент что-то пошло не так, и роженице пришлось срочно обратиться в скорую. У наших медиков есть и такой опыт. Бригада успешно справилась с приемом родов - на свет появилась девочка", - говорится в сообщении.

Врачи рассказали, что маму и новорожденного ребенка доставили в роддом.

"Берегите себя и своих родных!"- обратились медики к киевлянам.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области медики скорой приняли роды у 23-летней девушки прямо в спецавтомобиле. Вызов на роды в один из поселков Двуречанского района медики получили 31 января в 3:31. У женщины начались роды прямо в авто медиков. Автомобиль "скорой помощи" сразу остановили, и фельдшер начал предоставлять роженицы акушерскую помощь. На свет появился мальчик весом 3,2 кг и ростом 51 см.

Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.