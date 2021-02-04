В Киеве у трамвая отвалилось колесо прямо во время движения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Известно, что ЧП произошло на улице Кирилловская.

Так, у трамвая, ехавшего в сторону Оболони, на ходу отпало колесо. Инцидент произошел сегодня, 4 февраля.

Очевидцы сделали фото на месте инцидента. Были ли в Пассажиры в вагоне трамвая в момент ДТП, пока что неизвестно.

По предварительной информации из социальных сетей, вагон после потери колеса еще и сошел с рельсов. Сейчас поврежденный вагон ставят на рельсы, после чего отправят его на ремонт в Подольское трамвайное депо.

"Железнодорожное ЧП в Киеве на улице Кирилловской, перекресток Резервный, Подол", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице посреди жилых многоэтажных домов нашли гранату.

Так, в столице была найдена граната, для обезвреживания которой на место срочно выехали правоохранители и взрывотехники. Для обезвреживания гранаты в столице было перекрыто движение на 10 минут. В комментариях киевляне отметили, что данная граната не является боевой - вероятнее всего, это была страйкбольная граната, которая не несет угрозы жизни и здоровью окружающих.

Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.