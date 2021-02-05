В Киеве женщину ограбили две "гадалки"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Так, столичные оперативники задержали двух женщин, которые ограбили киевлянку в центре столицы.

Отмечается, что в полицию обратилась женщина и сообщила, что ее ограбили неизвестные на улице Лысенко в Шевченковском районе столицы. Оперативники задержали предполагаемых подозреваемых на улице Богдана Хмельницкого.

Грабительниц задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Мы выяснили, что две злоумышленницы подошли к 37-летней женщине и хотели якобы ей "погадать". Когда они увидели у своей жертвы деньги, вырвали их из рук потерпевшей и скрылись в неизвестном направлении. Полицейские быстро среагировали и задержали предполагаемых подозреваемых. Ими оказались ранее несудимые жительницы Киевской области 1974 и 1989 годов рождения", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто дело по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Следователи при процессуальном руководстве местной прокуратуры сообщили фигуранткам о подозрении в совершении преступления. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".

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