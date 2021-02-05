В Киеве вынесли приговор мужчине, ограбившему песионера
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Так, по данным правоохранителей, злоумышленник отобрал у 84-летнего дедушки сумку с пенсией и документами. За это он четыре года будет отбывать наказание в местах лишения свободы.
Преступление произошло в декабре прошлого года. Тогда в полицию поступило сообщение о грабеже в кафе на улице Вышгородской.
К правоохранителям обратился пострадавший, который рассказал, что после получения пенсии он зашел в кафе, чтобы приобрести домой готовые блюда. Рассчитавшись за еду, пенсионер вышел в тамбур, где к нему подошел незнакомец, прижал к стене и отобрал сумку, в которой было 12 тысяч гривен и документы.
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Работники уголовного розыска за несколько дней установили подозреваемого и задержали его по месту жительства. Им оказался неоднократно судимый 51-летний уроженец Донецкой области.
Грабителю уже вынесли приговор - фигурант приговорен к четырем годам лишения свободы.
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