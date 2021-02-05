В Киеве работник заведения общественного питания напал на журналиста и укусил его

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Так, в столице было сообщено о подозрении мужчине, который напал на съемочную группу телеканала.

Инцидент произошел в среду, 3 февраля, неподалеку от Киевского политехнического института.

По данным прокуратуры, съемочная группа ТРК "Киев" вела репортаж в прямом эфире по поводу работы заведений общественного питания уличного типа. Во время репортажа журналистка с оператором зашли в одно из таких заведений, однако его работник агрессивно отреагировал на СМИ и вытолкал журналистов на улицу.



Они продолжили вести свой репортаж на улице, что тоже не понравилось работнику заведения. Он вышел на улицу и с руганью набросился на съемочную группу, в частности, пытался повредить съемочную технику и укусил оператора за палец.

Нападавшим оказался гражданин другого государства 1980 года рождения.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

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