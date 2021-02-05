На Киев надвигаются серьезные морозы, снег и гололедица
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу КГГА.
Так, жителей столицы предупреждают о значительном ухудшении погодных условий уже с понедельника, 8 февраля.
В частности, по данным Укргидрометцентра, 8 февраля в Киеве ожидаются метели, значительный снег и гололедица.
"В понедельник синоптики прогнозируют прирост снега 15-20 см, порывы ветра и гололедицу на дорогах", - говорится в сообщении.
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Кроме того, Укргидрометцентр предупреждает жителей и гостей столицы о значительном снижении температуры. Ночью в городе ожидается от 13 до 16 градусов мороза, днем - от 7 до 10 градусов ниже нуля.
В КГГА отмечают, что специалисты советуют во время мороза одеваться многослойно, не забывать о перчатках, шапке и шарфе, надевать сухую обувь, которая не сдавливает ноги.
"Также не стоит выходить на мороз голодными. А если проводите целый день на улице, заходите каждый час или полчаса в теплое помещение", - отметили в КГГА.
Ранее сообщалось, что на праздник всех влюбленных, 14 февраля, будет самым холодным за 110 лет. По данным синоптического ресурса Gismeteo, температура ночью в Киеве опуститься до -25 градусов, а днем будет около -14.
Напомним, погода испытает украинцев на прочность, синоптики предупредили об опасности: каким областям достанется больше всего.
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