На Киев надвигаются серьезные морозы, снег и гололедица

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу КГГА.

Так, жителей столицы предупреждают о значительном ухудшении погодных условий уже с понедельника, 8 февраля.

В частности, по данным Укргидрометцентра, 8 февраля в Киеве ожидаются метели, значительный снег и гололедица.

"В понедельник синоптики прогнозируют прирост снега 15-20 см, порывы ветра и гололедицу на дорогах", - говорится в сообщении.

Кроме того, Укргидрометцентр предупреждает жителей и гостей столицы о значительном снижении температуры. Ночью в городе ожидается от 13 до 16 градусов мороза, днем - от 7 до 10 градусов ниже нуля.

В КГГА отмечают, что специалисты советуют во время мороза одеваться многослойно, не забывать о перчатках, шапке и шарфе, надевать сухую обувь, которая не сдавливает ноги.

"Также не стоит выходить на мороз голодными. А если проводите целый день на улице, заходите каждый час или полчаса в теплое помещение", - отметили в КГГА.

Ранее сообщалось, что на праздник всех влюбленных, 14 февраля, будет самым холодным за 110 лет. По данным синоптического ресурса Gismeteo, температура ночью в Киеве опуститься до -25 градусов, а днем будет около -14.

Напомним, погода испытает украинцев на прочность, синоптики предупредили об опасности: каким областям достанется больше всего.

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