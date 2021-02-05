Украинцы показали, как выглядит трасса "Харьков-Киев" на сегодняшний день

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на харьковский местный Telegram-канал.

Так, в сети рассказали, что трасса внезапно превратилась в "стиральную доску" для автомобилей. На проезжей части дороги асфальт буквально "сошел" вместе со снегом.

"Трасса Харьков-Киев в районе поселка городского типа Коротич. Огромные ямы на дорогах! За 15 минут минус четыре колеса. У всех проезжающих машин погнуты диски", - жалуются водители.

По их словам, каждый из пострадавших водителей "попал" на ремонт стоимостью от 1200 гривен (20% среднестатистической заплаты).

"Будьте осторожны", - обратились к водителям.

На опубликованных фото можно заметить, что вся трасса плотно покрыта ямами - они находятся буквально друг на друге, поэтому объехать их хотя бы частично водители не могут.

Ранее сообщалось, что в Киеве на тротуаре образовалась огромная дыра прямо возле остановки общественного транспорта. Так, в Соломенском районе столицы возле остановки провалился асфальт. Соответствующее фото появилось в сети.

"Вход в Нарнию. В Соломенском районе Киева возле остановки "Белгородская" провалился большой кусок асфальта на тротуаре", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.