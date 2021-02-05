Украинцы показали, как выглядит трасса "Харьков-Киев" на сегодняшний день
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на харьковский местный Telegram-канал.
Так, в сети рассказали, что трасса внезапно превратилась в "стиральную доску" для автомобилей. На проезжей части дороги асфальт буквально "сошел" вместе со снегом.
"Трасса Харьков-Киев в районе поселка городского типа Коротич. Огромные ямы на дорогах! За 15 минут минус четыре колеса. У всех проезжающих машин погнуты диски", - жалуются водители.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Знойная жена Монатика взволновала Дорофееву и Никитюк раскованным видом в купальнике: "Вау, что это за..."
Раскованная Дженнифер Лопес в сетчатых колготках заинтриговала пикантной позой: "Аж горит"
Беременная жена Павлика, жаловавшаяся на потерю денег, обратилась к украинцам за помощью: "Хотим покушать в..."
Психологический тест: первое слово, которое бросится в глаза, охарактеризует вашу личность
По их словам, каждый из пострадавших водителей "попал" на ремонт стоимостью от 1200 гривен (20% среднестатистической заплаты).
"Будьте осторожны", - обратились к водителям.
На опубликованных фото можно заметить, что вся трасса плотно покрыта ямами - они находятся буквально друг на друге, поэтому объехать их хотя бы частично водители не могут.
Ранее сообщалось, что в Киеве на тротуаре образовалась огромная дыра прямо возле остановки общественного транспорта. Так, в Соломенском районе столицы возле остановки провалился асфальт. Соответствующее фото появилось в сети.
"Вход в Нарнию. В Соломенском районе Киева возле остановки "Белгородская" провалился большой кусок асфальта на тротуаре", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.