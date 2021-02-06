В Киеве вспыхнул продуктовый рынок

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

Спасатели сообщили, что пожар произошел на территории рынка на улице Чернобыльской, 16/80, что в Святошинском районе.
"По прибытию на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник на территории одного из столичных рынков. Произошло возгорание 1-этажного торгового павильона, размером 3х4 кв. м, с распространением на 6 рядом расположенных продуктовых павильонов, общей площадью 300 кв. м", - говорится в сообщении.

Спустя час после тушения, пожар удалось полностью ликвидировать. В результате пожара было уничтожено пять павильонов.

К счастью, обошлось без пострадавших и жертв. Причина пожара пока неизвестна.

Ранее мы сообщали, что вечером 2 февраля,поступило сообщение о пожаре в кафе-пиццерии Papa Alessio (бывшая "Клякса"), что на Северо-Сырецкой.

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Известно, что на вызов срочно прибыли пожарные спасатели ГСЧС, полицейские и врачи.

В результате пожара никто не пострадал.

При этом отмечается, что причиной возгорания заведения мог быть поджог.

Напомним, в Киеве пламенем охватило многоэтажку, всплыли детали: "пожарные сбрасывали вызов и ехали полчаса".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.