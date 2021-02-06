Как передает Politeka.net, об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.
Спасатели сообщили, что пожар произошел на территории рынка на улице Чернобыльской, 16/80, что в Святошинском районе.
Ранее мы сообщали, что вечером 2 февраля,поступило сообщение о пожаре в кафе-пиццерии Papa Alessio (бывшая "Клякса"), что на Северо-Сырецкой.
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Известно, что на вызов срочно прибыли пожарные спасатели ГСЧС, полицейские и врачи.
В результате пожара никто не пострадал.
При этом отмечается, что причиной возгорания заведения мог быть поджог.
Напомним, в Киеве пламенем охватило многоэтажку, всплыли детали: "пожарные сбрасывали вызов и ехали полчаса".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.