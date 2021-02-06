"По прибытию на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник на территории одного из столичных рынков. Произошло возгорание 1-этажного торгового павильона, размером 3х4 кв. м, с распространением на 6 рядом расположенных продуктовых павильонов, общей площадью 300 кв. м", - говорится в сообщении.

Спустя час после тушения, пожар удалось полностью ликвидировать. В результате пожара было уничтожено пять павильонов.