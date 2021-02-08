В Киеве подростки разбили витрину на Почтовой площади, сняли это на видео и еще и запостил себе на страницы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев оперативный".

Так, в украинской столице на Почтовой площади группа подростков разбила одну из уличных витрин. Соответствующее видео выложила в сториз пользовательница Instagram @ssoonyyx.

На это видео обратили внимание в столичных пабликах.

"Вот если бы их родители за свой счет все это восстановили - претензий бы не было. Что в этих малолетних головах? Киев, Почтовая площадь", - говорится в сообщении на Telegram-канале сообщества.

Следует отметить, что на момент публикации профиль пользовательницы, которая опубликовала видео инцидента в Instagram, уже был недоступен.

Тем не менее, пользователи все равно нашли девушку даже под новым именем. Она, в свою очередь, пожаловалась, что ей массово пишут по поводу этого инцидента, хотя она якобы не имеет отношения к этому, а только снимала происходящее.

Ранее сообщалось, что в Киеве на тротуаре образовалась огромная дыра прямо возле остановки общественного транспорта. Так, в Соломенском районе столицы возле остановки провалился асфальт. Соответствующее фото появилось в сети.

Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.