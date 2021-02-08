На трассе "Киев-Чоп" произошло ДТП с участием маршрутки и снегоочистительной машины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

По данным правоохранителей, авария произошла 8 февраля около семи часов утра на автодороге вблизи села Синив бывшего Гощанского района.

Предварительно травмы получили трое пассажиров, двое из которых после оказания помощи медиками "скорой" были отпущены. Еще одного пассажира доставили в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения.

Всех пассажиров маршрутки, осуществляющей нерегулярные пассажирские перевозки, пересадили в другое транспортное средство.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

В полиции подчеркнули, что по внешним признакам водители транспортных средств были трезвыми, однако они будут проходить проверку на драгере.

"Правоохранители обращаются ко всем водителям во время сложных погодных условий соблюдать скоростной режим и дистанцию. А пешеходам — не спешить пересекать проезжую часть, не убедившись, что транспортные средства полностью остановились. Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности окружающих!" - призвали в полиции.

Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.