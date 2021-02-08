В Киеве водители из-за сложных погодных условий буквально не могут проехать по дороге вверх - машины просто съезжают вниз

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал KIEVMAP.

Так, в Сети появилось видео, как водители пытаются "преодолеть" скользкую дорогу.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что водители пытаются проехать по дороге, однако из-за гололеда съезжают вниз. Опытным водителям удавалось преодолеть это препятствие, однако большинству пришлось делать по несколько попыток, чтобы все же проехать сложный участок дороги.

"А вот такие приключения у водителей сегодня на Татарке. Улица Соляная", - говорится в подписи к видео.

Авторы видео комментируют, что подобная ситуация на этой дороге происходит всякий раз, когда в столице сильный дождь или снег.

"Каждый снегопад у нас начинается шоу "Слабоумие и отвага". Иногда и в дождь такое происходит", - комментирует автор видео.

Ранее сообщалось, что на трассе "Киев-Чоп" произошло ДТП с участием маршрутки и снегоочистительной машины. Авария произошла 8 февраля около семи часов утра на автодороге вблизи села Синив бывшего Гощанского района. Травмы получили трое пассажиров, которым помогли на месте. Еще одного пассажира доставили в больницу с незначительными телесными повреждениями.

Напомним, в Киеве всю неделю продержатся сильные морозы со снегом: какой день станет самым холодным.

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