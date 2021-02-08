В Киеве мужчину похитили, угрожали и вывезли в лес

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полции Киева.

Так, в столице правоохранители задержали лиц, которые вывезли мужчину в лес и, вероятно, совершили разбой.

Отмечается, что на фоне этого инцидента в городе был введен план "Перехват". Заявитель сообщил, что незнакомцы на автомобиле вывезли его в лес. Там ему угрожали ножом, отобрали кольцо и телефон. К счастью, мужчина смог запомнить часть номерного знака и описать автомобиль нападавших.

Происшествие случилось недалеко от площади Тараса Шевченко. Патрульные разыскали автомобиль, описанный заявителем, на бульваре Вацлава Гавела.

По данным правоохранителей, в салоне авто находились четыре человека, для задержания которых патрульным пришлось применить физическую силу и наручники. У одного из мужчин инспекторы обнаружили телефон, описанный заявителем, а в салоне авто нашли украденное кольцо.

Один из задержанных пытался представляться правоохранителям чужим именем. Как выяснили патрульные, мужчина находится в розыске за подобное преступление. На место вызвали следственно-оперативную группу.

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