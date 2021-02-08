Під Києвом сталася бійка зі стріляниною
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
Так, до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Червоне Фастівського району Київської області відбувається бійка зі стріляниною. На місце події прибули правоохоронці і встановили, що 29-річний хуліган у стані алкогольного сп’яніння влаштував бійку з двома жителями міста Фастів, дістав пістолет та здійснив два постріли.
Фастівчанин вихопив пістолет у зловмисника та невдовзі передав його працівникам поліції. В результаті бійки та стрілянини ніхто з учасників конфлікту не постраждав.
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Правоохоронці затримали правопорушника. Ним виявився житель села Паляниченці Фастівського району. Виявлений у нього пістолет "ФОРТ 17Р" для відстрілу гумовими кулями вилучили та направили на відповідну експертизу.
Також було опубліковано фото зброї.
Хулігана затримали, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до семи років", - повідомили правоохоронці.
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