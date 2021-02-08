Обещают все уладить до конца дня

В Киеве десятки домов остались без отопления и горячей воды

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".

Так, из-за прорыва у Лавры прорвало трубу. В результате чрезвычайного происшествия почти сотня домов остались без тепла и воды.

Коммунальщики уже прибыли на место и обещают все починить уже к концу дня.

"Прорыв теплосети возле Киева-Печерской лавры оставил без отопления и горячей воды 86 домов. На месте работают коммунальные службы, которые до конца дня должны все починить", - говорится в сообщении.

Также о происшествии сообщили в КГГА.

По данным столичных властей, авария произошла в понедельник, 8 февраля, около двух часов ночи, на улице Лаврской, 13.

Отмечается, что аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения и проводит ремонтные работы, которые планируют закончить до конца дня.

В КГГА также отметили, что поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад (в 1987 году).

Ранее сообщалось, что в Киеве на тротуаре образовалась огромная дыра прямо возле остановки общественного транспорта. Так, в Соломенском районе столицы возле остановки провалился асфальт. Соответствующее фото появилось в сети.

Напомним, в Киеве мусоровоз разбил сразу 9 машин, кадры последствий: "на склоне занесло и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.