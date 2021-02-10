В Киеве произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего, который сел за руль, будучи пьяным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Трибуну Бровары".

Авария произошла в субботу, 6 февраля, около 22.40.

Так, в Броварах на ул. Киевской в районе Развилки случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Chevrolet Lacetti и Honda Accord.

В полиции рассказали, что в пострадавших машинах во время ДТП находились только водители. После столкновения на каретах скорой помощи их повезли в Броварскую больницу.

"Обе машины двигались по улице Киевской в сторону Киева. Водитель Chevrolet Lacetti на развилке остановился, чтобы совершить разворот возле улицы Ярослава Мудрого. В это время позади него на большой скорости ехал автомобиль Honda Accord, который и въехал в Chevrolet. Пострадавшие водители – жители Броваров", - рассказал правоохранитель.

Он подчеркнул, что удар в левое заднее крыло Chevrolet Lacetti был такой силы, что автомобиль отбросило на 60 метров. Honda Accord также по инерции съехала на обочину, снесла дорожный знак и повредила светофор.

Знакомые пострадавшего водителя Chevrolet Lacetti рассказали, что в больнице от полученных в аварии травм мужчина скончался. Ему было около 40 лет, он работал таксистом, но на момент трагического столкновения не был на маршруте, а ехал по своим делам.

За рулем Honda Accord находился молодой человек, который после аварии был в сознании с признаками алкогольного опьянения. Известно, что водитель - несовершеннолетний 2004 года рождения.

Напомним, маршрутка с пассажирами столкнулась на трассе "Киев-Чоп", кадры масштабного ДТП: людей развозят по больницам.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.