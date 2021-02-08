На трасі "Київ-Чоп" сталася ДТП за участі маршрутки і снігоочисної машини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.

За даними правоохоронців, автопригода сталася 8 лютого близько сьомої години ранку на автодорозі поблизу села Синів колишнього Гощанського району.

Попередньо травм зазнало троє пасажирів, двоє з яких після надання допомоги медиками "швидкої" були відпущені. Ще одного пасажира доставили до лікарні, де у нього діагностували незначні тілесні ушкодження.

Всіх пасажирів маршрутки, яка здійснює нерегулярні пасажирські перевезення, пересадили в інший транспортний засіб.

Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

В поліції наголосии, що за зовнішніми ознаками водії транспортних засобів були тверезими, втім вони проходитимуть перевірку на драгері.

"Правоохоронці звертаються до всіх водіїв під час складних погодних умов дотримуватись швидкісного режиму та дистанції. А пішоходам — не поспішати перетинати проїзну частину, не впевнившись, що транспортні засоби повністю зупинились. Подбайте про власну безпеку та безпеку оточуючих!" - закликали в поліції.

Нагадаємо, у Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки: деталі та відео з місця трагедії.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.