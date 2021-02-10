В Киеве таксист отравил и ограбил клиента

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, в Подольском районе столицы таксист на Audi Q5 "угостил" мужчину кофе, в который он подмешал психотропное вещество. В результате киевлянин всю ночь провел без сознания на улице, а утром его нашли в критическом состоянии.

По данным СМИ, 40-летний мужчина вместе с коллегой встретились в ресторане на ул. Спасской. Мужчины хорошо отдохнули, а около 20.00 вышли на улицу и сели в припаркованный у входа черный Audi Q5.

Коллеги собирались поехать домой к одному из них. В машине таксист угостил их кофе, в который, как позже выяснилось, он подмешал психотропное вещество.

На следующий день, около 09.00, примерно в 20 км от ресторана, уже в Голосеевском районе, возле лесополосы, нашли одного из пассажиров.

Женщина, которая ехала на своем авто, увидела возле проезжей части человека, который стоял на коленях, протягивая руки вперед, словно прося о помощи.

Киевлянка остановила авто, а когда подошла ближе, то увидела, что у мужчины разбита голова, и он весь в крови. Она также рассказала, что мужчина еле разговаривал, был в шоковом состоянии, но смог назвать свой адрес и номер телефона жены.

В результате проведенной на улице ночи мужчина получил сильное переохлаждение и обморожение, жизненные показатели были критическими. Приехав на вызов, медики отвезли его в больницу, где пациента сразу же положили в реанимацию.

Позже выяснилось, что мужчину ограбили: у него украли кошелек, наручные часы и золотые украшения. О том, что произошло со вторым пассажиром такси, и где он сейчас находится, пока что неизвестно.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".

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