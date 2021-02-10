В Киеве спасли отца четверых детей, который пытался покончить с собой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Так, столичные патрульные спасли мужчину, который решил покончить с собой, оставив дома четверых малолетних детей.
Отмечается, что правоохранители получили вызов на улицу Кадетский Гай. Соседи рассказали, что с ночи слышали крики из квартиры, но обратились в полицию только в 05.00.
Прибыв на место вызова, патрульные выяснили, что житель квартиры вылез за балкон 14-го этажа и кричал, что прыгнет вниз.
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"Я видел Бога, я такое переживаю впервые", - кричал он с балкона многоэтажки.
"Учитывая на его поведение, инспекторам пришлось задержать мужчину с применением наручников и физической силы", - говорится в сообщении.
В квартире, где проживал мужчина, находились четверо малолетних детей без присмотра. К счастью, дети вели себя спокойно. Патрульные вызвали на место происшествия экипаж по противодействию домашнему насилию и службу по делам детей. Отца госпитализировали в специализированное учреждение, а детей осмотрели врачи.
"Подчеркиваем, что насилие не надо терпеть или замалчивать. Это не "семейное дело", а правонарушение!" - отметили в полиции.
Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.