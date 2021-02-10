В Киеве спасли отца четверых детей, который пытался покончить с собой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Так, столичные патрульные спасли мужчину, который решил покончить с собой, оставив дома четверых малолетних детей.

Отмечается, что правоохранители получили вызов на улицу Кадетский Гай. Соседи рассказали, что с ночи слышали крики из квартиры, но обратились в полицию только в 05.00.

Прибыв на место вызова, патрульные выяснили, что житель квартиры вылез за балкон 14-го этажа и кричал, что прыгнет вниз.

"Я видел Бога, я такое переживаю впервые", - кричал он с балкона многоэтажки.

"Учитывая на его поведение, инспекторам пришлось задержать мужчину с применением наручников и физической силы", - говорится в сообщении.

В квартире, где проживал мужчина, находились четверо малолетних детей без присмотра. К счастью, дети вели себя спокойно. Патрульные вызвали на место происшествия экипаж по противодействию домашнему насилию и службу по делам детей. Отца госпитализировали в специализированное учреждение, а детей осмотрели врачи.

"Подчеркиваем, что насилие не надо терпеть или замалчивать. Это не "семейное дело", а правонарушение!" - отметили в полиции.

Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.