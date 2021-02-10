Киевлян предупреждают о резком ухудшении погодных условий в столице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, в ближайшие несколько дней столицу ждет резкое похолодание и метели.

"Синоптики прогнозируют осложнения погодных условий в столице: снег, метели и похолодание. По прогнозу Укргидрометцентра, днем 11 февраля и ночью 12 февраля в столице ожидается значительный снег и мокрый снег", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра в Киеве будут достигать 15-20 м/с, также ожидаются метели. На дорогах – снежные заносы и гололедица.

Кроме того, в пятницу и субботу, 12 и 13 февраля, в украинской столице ожидается значительное снижение температуры, на фоне чего отменяются все ярмарки.

"Обращаем внимание: сельскохозяйственные ярмарки в столице отменены до улучшения погодных условий", - сообщают в КГГА.

Ранее сообщалось, что утром и днем 10 февраля в Киевской области объявлен І уровень опасности, желтый. С момента начала непогоды бойцы ГСЧС высвободили из снежных заносов 420 автомобилей (из них 15 карет "скорой помощи" и 10 автобусов) и оказали помощь 709 лицам.

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