В Киеве мужчина получил 11 лет тюрьмы за жестокое убийство дворника

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Известно, что обвиняемый в убийстве в течение трех лет скрывался от следствия.

Так, по данным прокуратуры, 36-летний ранее судимый мужчина из Луганской области три года скрывался от следствия за убийство дворника на Печерске и хранение боеприпасов. Преступление произошло в ноябре 2016 года в доме по ул. Мечникова на Печерске. Находясь в помещении дворника, 36-летний мужчина во время внезапно возникшего конфликта нанес дворнику многочисленные удары в голову, от которых тот скончался.



Убедившись, что дворник мертв, злоумышленник поджег тряпки в дворницкой, чтобы скрыть следы преступления и усложнить идентификацию тела, а затем скрылся с места происшествия.

Он скрывался от правоохранительных органов почти три года. В ходе досудебного расследования следствие получило заключения более 20 экспертиз, которые помогли установить личность подозреваемого. В конце сентября 2019 года он был задержан и взят под стражу без права внесения залога.

Также было установлено, что мужчина прятал в районе станции метрополитена "Арсенальная" боеприпасы — гранату РГД-5, которая была изъята и оказалась в боеспособном состоянии.



Уроженец Луганщины был приговорен к 11 годам лишения свободы.

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