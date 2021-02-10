У Києві таксист отруїв та пограбував клієнта

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, у Подільському районі столиці таксист на Audi Q5 "пригостив" чоловіка кавою, в яку він підмішав психотропну речовину. В результаті киянин всю ніч провів без свідомості на вулиці, а зранку його знайшли в критичному стані.

За даними ЗМІ, 40-річний чоловік разом з колегою зустрілися в ресторані на вул. Спаській. Чоловіки добре відпочили, а близько 20.00 вийшли на вулицю і сіли в припаркований біля входу чорний Audi Q5.

Колеги збиралися поїхати додому до одного з них. В машині таксист пригостив їх кавою, в яку, як пізніше з'ясувалося, він підмішав психотропну речовину.

На наступний день, близько 09.00, приблизно в 20 км від ресторану, вже в Голосіївському районі, біля лісосмуги, знайшли одного з пасажирів.

Жінка, яка їхала на своєму авто, побачила біля проїжджої частини людину, яка стояла на колінах, простягаючи руки вперед, наче просячи допомоги.

Киянка зупинила авто, а коли підійшла ближче, то побачила, що у чоловіка розбита голова, і він весь у крові. Вона також розповіла, що чоловік ледве розмовляв, був в шоковому стані, але зміг назвати свою адресу і номер телефону дружини.

В результаті проведеної на вулиці ночі чоловік отримав сильне переохолодження і обмороження, життєві показники були критичними. Приїхавши на виклик, медики відвезли його в лікарню, де пацієнта відразу ж поклали в реанімацію.

Пізніше з'ясувалося, що чоловіка пограбували: у нього вкрали гаманець, наручний годинник і золоті прикраси. Про те, що сталося з другим пасажиром таксі, та де він зараз знаходиться, наразі невідомо.

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