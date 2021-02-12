На въездах в украинскую столицу теперь дежурит тяжелая техника

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на PavlovskyNews.

Известно, что такую технику разместили на въездах в Киев на случай, если в снегу застрянут фуры или другой крупный транспорт.

"На въездах в Киев дежурит тяжелая техника на случай, если фуры или другой габаритный транспорт застрянет в снегу. При этом, как заметил наш журналист, дороги на въезде в столицу расчищены. Пробок в городе нет", - говорится в сообщении.

Как видно на опубликованных кадрах, на въездах в столицу теперь дежурят полицейские БТРы. Также, по данным полиции, для борьбы с непогодой была задействована и другая спецтехника силовиков - в частности, тракторы.

Ранее сообщалось, что киевлян предупредили о значительном ухудшении погодных условий в столице. В частности, в пятницу и субботу, 12 и 13 февраля, в украинской столице ожидается значительное снижение температуры, на фоне чего отменяются все ярмарки. Синоптики прогнозируют осложнение погодных условий в столице. До конца недели в Киеве будут снегопады, метели и резкое снижение температуры.

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