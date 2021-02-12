В Киеве в результате сильных снегопадов обрушилась крыша ресторана

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, вечером в четверг, 11 февраля, в Голосеевском районе Киева на жилом массиве "Теремки" от большого количества снега обвалилась крыша в ресторане.

Речь идет о рестроран Eshak, что находится на улице Маршала Конева, 10/1. У здания обрушилась крыша летней террасы.

"В ресторане Eshak на Теремках от большого количества снега упала крыша летней террасы. Ну, все логично, как бы не лето уже", - говорится в подписи к видео.

По данным украинских СМИ, владельцем заведения является Александр Орлов — 49-летний бизнесмен из Москвы, президент холдинга Bulldozer Group, в сеть которого входит Eshak, а также рестораны Guramma Italiana, Queen на Набережном шоссе, комплекс Queen Country Club в Козине и "Фишбар Рыба-Пила" и "Желтое море". Недавно он открыл в Москве ресторан "Хорошая девочка", концепцию которого правозащитники назвали сексистской и даже шовинистской.

Также известно, что в конце декабря в другом ресторане Eshak на Васильковской произошел пожар.

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