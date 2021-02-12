Киевские власти дали разъяснения по поводу того, как долго в столице будут закрыты школы и детсады

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на телеканал "Украина 24".

Так, в эфире украинского телеканала заместитель председателя КГГА Владимир Бондаренко рассказал, что школы и детские сады Киева планируют открыть уже с понедельника, 15 февраля. Тем не менее, при определенных обстоятельствах ограничения могут и продлить.

По его словам, окончательное решение примут сегодня, 12 февраля, до конца дня.

"По состоянию на это время пока говорим о том, что школы и детские сады с понедельника будут работать. Дистанционный режим ввели только на два дня", – отметил Бондаренко.

Однако из-за непогоды дистанционный формат обучения могут продлить.

"Если мы будем понимать и иметь соответствующие рекомендации не только по резкому снижению температуры, но и в связи с невозможностью нормально добраться из-за снегопада, конечно, можем продолжить такой дистанционный режим. Но пока такое решение не принято", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что киевлян предупредили о значительном ухудшении погодных условий в столице. В частности, в пятницу и субботу, 12 и 13 февраля, в украинской столице ожидается значительное снижение температуры, снегопады, метели и резкое снижение температуры.

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