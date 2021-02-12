В Киеве будут судить женщину, продавшую своего ребенка паре из КНР под прикрытием суррогатного материнства

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Так, 31-летняя жительница Житомирской области под прикрытием суррогатного материнства продала собственного ребенка паре из КНР.



Событие произошло в в 2018 году. Тогда в один из столичных медицинских центров репродуктивной медицины обратились супруги из Китая с целью участия в программе суррогатного материнства.



В дальнейшем между супругами и обвиняемой был заключен "Договор о суррогатном материнстве". Предполагалось, что суррогатная мать за компенсацию в сумме почти 400 тысяч гривен должна выносить и родить ребенка, биологическими родителями которого должны были быть указанные супруги.



Однако неоднократные процедуры оплодотворения не привели к беременности суррогатной матери, и она прибегла к мошенничеству. Женщина вступила в половую связь со своим сожителем и забеременела от него.

После этого подозреваемая и должностные лица медицинского центра скрывали от иностранцев информацию о том, что они не являются биологическими родителями ребенка, а после ее рождения внесли в справку заведомо ложную информацию относительно их генетического родства с ребенком.



Иностранная пара выплатила украинке около 400 тысяч гривен, но позже разоблачила обман, проведя исследование на генетическое родство с новорожденным ребенком при оформлении ему гражданства другого государства.



Украинке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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