В Киеве произошло смертельное ЧП - человек пытался попасть в квартиру и выпал из окна

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Известно, что трагедия произошла на Дарницком бульваре в Киеве.

"Несчастный случай при попытке проникнуть в жилище, человек выпал из окна. Разбилась насмерть. На месте работают полиция, медики, следственно-оперативная группа и спасатели КАРС", - говорится в сообщении со ссылкой на информированные источники в КАРС.

При этом в сообщении нет информации о личности человека и причинах, по которым он пытался попасть в жилье.

В комментариях к новости одни киевляне предполагают , что трагедией закончилась неудачная попытка ограбления, другие - что человек по определенным причинам мог таким образом пытаться попасть в собственный дом.

Ранее сообщалось, что столичные патрульные спасли мужчину, который решил покончить с собой, оставив дома четверых малолетних детей.

В квартире, где проживал мужчина, находились четверо малолетних детей без присмотра. К счастью, дети вели себя спокойно. Патрульные вызвали на место происшествия экипаж по противодействию домашнему насилию и службу по делам детей. Отца госпитализировали в специализированное учреждение, а детей осмотрели врачи.

Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.