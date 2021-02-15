В Голосеевском районе Киева женщина спасла мужчину от верной гибели

Страшное произошел на днях Киеве, к сожалению, в одном случае уже было слишком поздно.

40-летний мужчина со своим 52-летним коллегой отдохнули на Подоле в ресторане.

После этого оба вышли из заведения и сели в припаркованный у входа черный Audi Q5, пишет Oбозреватель. Таксист угостил кофе и подмешал в него психотропное вещество. Далее водитель забрал у мужчин ценные вещи и избавился от пассажиров.

В результате всю ночь несчастные провели в снегу. Один из мужчин замерз насмерть. А около девяти утра второго - нашла 38-летняя Марина Линник. Несчастный был в тяжелом состоянии.

Известно, что женщина отвезла своих детей в садик и школу, и возвращалась домой. Из-за пробки Марина поехала в объезд по грунтовой дороге.

Она заметила на обочине человека на коленях с поднятыми руками.

Линник остановилась и, испугавшись, закрылась, но позвонила мужу. Она попросила супруга срочно приехать. Женщина заметила, что у бедняги разбита голова, а руки обморожены и в крови, поэтому не смогла бросить его в беде.

Киевлянка открыла дверь и начала разговаривать с мужчиной, который еле-еле говорил и путался в словах, но сказал, что его зовут Дмитрий.



Она заметила, что пострадавший не был пьян, хотя глаза вызывали подозрение. Марина поняла, что ей ничего не угрожает и вышла на улицу. Она вызвала скорую.

К ним подъехала соседка и муж Линник. Они развели костер, а подруга позже привезла шапку от своих работников, одеяла и стала отпаивать человека теплой водой. Все это выполнялось по рекомендации диспетчеров «103».

Из-за дорожного коллапса в Киеве скорая помощь приехала примерно через полтора часа.

Дмитрий периодически отключался, и плохо помнил, что произошло накануне. Он смог все же назвать номер телефона жены и ей дозвонились. А там уже и друзья супруга смогли быстро приехать.

В больнице Дмитрий даже сначала не узнал жену, такое у него было плохое состояние.

Марина жалеет, что сама не нашла друга пострадавшего ведь, возможно, его тоже можно было спасти.

Женщина просит не называть ее героиней или спасительницей. Однако врачи и полицейские уверены, если бы Марина проехала мимо, то мужчина погиб бы.

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