Под Киевом медики спасли ребенка, рожденного женщиной дома

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ТСН.

Так, в Броварах Киевской области медики скорой помощи чудом спасли новорожденного, который не дышал в течение 20 минут. Малыш появился на свет во время домашних родов, которые принимал сожитель роженицы.

Врач Павлина Левчук рассказала, что реанимировать уже мертвого ребенка ей пришлось впервые за почти 50 лет работы врачом. По ее словам, мальчик появился на свет без признаков жизни.

"Мама лежала на кровати, на груди лежало это дитя бездыханное, синее, оно не кричало, не дышало. И это уже прошло 20 минут", - сказала врач.

Медик отметила, что вместе с фельдшером Ольгой Прохоренко Они пытались запустить сердце ребенка, но в течение пяти минут это не давало никаких результатов - признаков жизни не было. Лишь потом мальчик наконец-то закричал.

Ребенка доставили в реанимационное отделение, сейчас жизни новорожденного ничего не угрожает. Мать младенца так и не объяснила врачам, почему она решила рожать дома.

Соседи говорят, что семья является неблагополучной, а у женщины есть еще четверо детей.

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая продала своего ребенка китайской паре: "получила 400 тысяч гривен...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.