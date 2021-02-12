У Києві судитимуть жінку, яка продала свою дитині парі з КНР під прикриттям сурогатного материнства

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Так, 31-річна мешканка Житомирської області під прикриттям сурогатного материнства продала власну дитину парі з КНР.



Подія трапилась у у 2018 році. Тоді до одного зі столичних медичних центрів репродуктивної медицини звернулось подружжя з Китаю з метою участі у програмі сурогатного материнства.



У подальшому між подружжям та обвинуваченою було укладено "Договір про сурогатне материнство". Передбачалось, що сурогатна мати за компенсацію у сумі майже 400 тисяч гривень має виносити та народити дитину, біологічними батьками якої мало бути вказане подружжя.



Однак неодноразові процедури запліднення не привели до вагітності сурогатної матері, і вона вдалася до шахрайства. Жінка вступила в статевий зв'язок зі своїм співмешканцем і завагітніла від нього.

Після цього підозрювана і посадові особи медичного центру приховували від іноземців інформацію про те, що вони не є біологічними батьками дитини, а після її народження внесли в довідку завідомо неправдиву інформацію щодо їхньої генетичної спорідненості з дитиною.



Іноземна пара виплатила українці близько 400 тисяч гривень, але пізніше викрила обман, провівши дослідження на генетичну спорідненість з новонародженою дитиною при оформленні їй громадянства іншої держави.



Українці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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