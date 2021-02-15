В Карпатах разыскивают киевлянина, который потерялся в горах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Закарпатской области.
Отмечается, что поиски продолжаются. Сейчас семь десятков людей прочесывают склоны горы Гемба, чтобы найти последнего из группы туристов, заблудившихся в субботу, 13 февраля.
"Телефонной связи с 40-летним киевлянином нет, поэтому спасатели полагаются на собственный опыт и знания", - говорится в сообщении ГСЧС.
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Сейчас для поисков киевлянина привлечено 9 единиц техники. Также к закарпатским спасателям присоединились и коллеги из Львовской области. Кроме того, в поисках участвуют добровольцы.
"Уже утром (15 февраля, - ред.) к поисково-спасательным работам заблудившегося в районе Гембы туриста дополнительно привлечены личный состав горных поисково-спасательных отделений Специального центра быстрого реагирования г. Дрогобыч и ГСЧС Львовщины. Всего от ГСЧС принимают участие 41 спасатель и 9 единиц техники. Также ищут киевлянина 10 работников лесной охраны и 5 добровольцев. На месте работает штаб по поиску и спасению", - сообщаются в ГСЧС.
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