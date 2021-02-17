В Киеве 31-летний мужчина грабил детей на улице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, правоохранители задержали серийного грабителя, который отбирал мобильные телефоны у малолетних.

По данным правоохранителей, мужчина силой забирал гаджеты у детей. Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении нескольких преступлений, он находится под стражей и может получить до шести лет тюрьмы.

С начала года в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступил ряд сообщений об ограблении детей. Родители пострадавших объясняли, что на улице неизвестный мужчина запугивал мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет и забирал у них мобильные телефоны.

Грабителем оказался ранее судимый за совершение грабежа и мошенничества 31-летний киевлянин, который освободился из места лишения свободы в октябре прошлого года.

"Мы установили причастность задержанного к пяти ограблениям. Мужчина следил за детьми в безлюдных местах, подходил и рассказывал выдуманную историю, что якобы у его брата кто-то неподалеку забрал мобильный телефон и ему необходимо проверить "мобилку" потерпевшего на предмет возможного хищения. После чего брал телефон для "проверки" и исчезал с места, а при отказе детей отдавать телефон добровольно, угрожал им применением силы. Телефоны злоумышленник сдавал в ломбарды или продавал в местах стихийной торговли", - рассказали в полиции.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.