В Киеве 15-летняя девочка выпала с балкона и погибла на месте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, по предварительной информации, 15-летняя девочка выпала с общего балкона на 16-м этаже. Девочка-подросток получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте. По данному факту начато уголовное производство.

Правоохранители сообщают, что в столичную полицию поступила информация о падении девочки из многоэтажки на улице Архитектора Вербицкого. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, ювенальные полицейские и медики.

Правоохранители не сообщают, что стало причиной падения подростка с балкона, и было ли это самоубийство.

"В результате падения несовершеннолетняя получила телесные повреждения несовместимые с жизнью. На месте происшествия работают правоохранители, которые проводят первоочередные следственные действия. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

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