В Киеве и Харькове заявили о заминировании двух учебных заведений

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал народного депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк.

Так, в четверг, 18 февраля, неизвестные заявили о "минировании" сразу нескольких школ в Харькове и Киеве.

Более расширенной информации по этому поводу народный депутат пока не предоставила.

"Сразу в несколько школ Киева и Харькова поступило сообщение о заминировании", - говорится в сообщении.

Кроме того, Telegram-канал "ТРУХА" сообщил, что в Харькове "заминировали" сервисный центр МВД, а также два учебных заведения.

"Помимо привычного "минирования" сервисного центра МВД, сообщено о бомбах в лицеях "Очаг" "и "Профессионал", - говорится в сообщении.

На место уже прибыли сотрудники полиции и пожарные.

Также на опубликованных фото можно заметить, что детей вывели из учебных заведений на улицу.

Ранее сообщалось, что 1 февраля киевским правоохранителям поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала "Южный" в Киеве. По данным правоохранителей, всех людей эвакуировали с вокзала, внутрь никого не пускали. На вокзале провели проверку, на месте работали взрывотехники.

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.