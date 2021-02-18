В Киеве заявили о минировании двух станций метро
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, сейчас в столице на вход и выход закрыли станции "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта". На месте проводят проверку после анонимного сообщения о минировании.
"Внимание! Станции "Дворец спорта" и "Майдан Незалежности", а также пересадочные узлы закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.
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Также о временном закрытии станций сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.
Как известно, сегодня, 18 февраля, также заявили о минировании нескольких учебных заведений столицы.
В частности, правоохранители столицы отрабатывают сообщения о минировании учебных заведений, а также станций метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта".
"Сегодня правоохранители получили сообщение о минировании учебных заведений в Голосеевском и Дарницком районах, а также двух станций метро. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, патрульные полицейские, кинологи со служебными собаками и другие профильные службы", - сказано в сообщении.
Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.