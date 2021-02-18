В Киеве женщина рожала дома, находясь на видеосвязи с акушером

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".

Так, киевлянка, связавшись с акушером по Skype, родила недоношенного ребенка.

По данным журналистов, в Дарницком районе бригада экстренной медицинской помощи приехала на вызов к 26-летней женщине, которая рожала дома, а роды у нее принимал врач по Skype.

В "Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" рассказали, что младенец родился недоношенным на 36-й неделе. Мать ребенка на учете в женской консультации не состояла, а бригаду скорой вызвал муж роженицы.

"Медики напоминают, рожать женщинам дома не запрещено законодательством Украины, однако следует понимать все возможные последствия таких родов. По словам акушера-гинеколога КНП "Киевский городской родильный дом №6" Натали Яремчук, в ее больницу женщин, которые решили рожать дома, но что-то пошло не так, привозят примерно два раза в месяц", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Броварах Киевской области медики скорой помощи чудом спасли новорожденного, который не дышал в течение 20 минут. Малыш появился на свет во время домашних родов, которые принимал сожитель роженицы.

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая продала своего ребенка китайской паре: "получила 400 тысяч гривен...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.