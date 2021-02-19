В Киеве заявили о заминировании школы

Как передает Politeka, об этом сообщают на сайте 44.ua.

Так, сегодня утром, 19 февраля, неизвестный сорвал уроки в школе №191 на улице Ивана Миколайчука на Березняках. На место инцидента уже приехала полиция.

Сейчас всех воспитанников школы эвакуировали из учебного заведения и вывели на улицу. Известно, что анонимное сообщение о минировании здания учебного заведения поступило по телефону.

Кроме правоохранителей, школу проверяют взрывотехники, на месте также дежурят спасатели. Специалисты проверяют здание и территорию учебного заведения.

Как известно, вчера, 18 февраля, также заявляли о минировании нескольких учебных заведений столицы. В частности, правоохранители столицы отрабатывали сообщения о минировании учебных заведений, а также станций метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта".

"Правоохранители получили сообщение о минировании учебных заведений в Голосеевском и Дарницком районах, а также двух станций метро. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, патрульные полицейские, кинологи со служебными собаками и другие профильные службы", - информировали полицейские.

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.