В Киеве заявили о заминировании школы
Как передает Politeka, об этом сообщают на сайте 44.ua.
Так, сегодня утром, 19 февраля, неизвестный сорвал уроки в школе №191 на улице Ивана Миколайчука на Березняках. На место инцидента уже приехала полиция.
Сейчас всех воспитанников школы эвакуировали из учебного заведения и вывели на улицу. Известно, что анонимное сообщение о минировании здания учебного заведения поступило по телефону.
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Кроме правоохранителей, школу проверяют взрывотехники, на месте также дежурят спасатели. Специалисты проверяют здание и территорию учебного заведения.
Как известно, вчера, 18 февраля, также заявляли о минировании нескольких учебных заведений столицы. В частности, правоохранители столицы отрабатывали сообщения о минировании учебных заведений, а также станций метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта".
"Правоохранители получили сообщение о минировании учебных заведений в Голосеевском и Дарницком районах, а также двух станций метро. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, патрульные полицейские, кинологи со служебными собаками и другие профильные службы", - информировали полицейские.
Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.